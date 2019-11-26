Пензенская фехтовальщица выступит на отборочном турнире в Европе

Пензенская спортсменка сразится с мастерами клинка со всей Европы. Девушка готовится к международным соревнованиям по фехтованию (0+), которые пройдут в Германии. Этот турнир — один из этапов отбора на первенства мира и Европы.

Сейчас пензячка занимается отдельно от остальной группы. В преддверии международных соревнований в Германии к тренировкам нужен особый подход. По словам спортсменки, элементы боя отработаны до такой степени, что нередко тело опережает разум. Не пугает девушку и статус турнира — она уже привыкла к европейской публике.

В данный момент жительница Пензы является примером для остальных спортсменов, которые занимаются в пензенской секции фехтования. В последние годы интерес к нему вырос благодаря успехам россиян на Олимпийских играх. Из года в год все больше детей осваивают этот вид спорта. На выбор у ребят три дисциплины — шпага, рапира и сабля. Главными отличиями являются техника ударов и область поражения.

«Сабля — рубящий вид спорт. В шпаге можно в любую часть тела уколоть, а в рапире — только по жилетке, то есть рукава не считаются», — объяснил тренер по фехтованию на саблях Андрей Коршунов.

Свой вид спорта мастера клинка называют шахматами на дорожке, так как им приходится просчитывать действия соперника на несколько шагов вперед. Однако тренеры говорят, что, несмотря на это, фехтование строится всего на нескольких базовых элементах.

В 2019 году пензенских фехтовальщиков ждет несколько турниров. Им предстоит выступить в Новосибирске и Саратове (0+), сообщает телеканал «Экспресс».