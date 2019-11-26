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Карелин отметил успехи Пензенской области в развитии детского спорта

26 ноября в 00:38 154 просмотра

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил успехи нашей области в развитии детского спорта и подчеркнул, что победа пензенского учителя физкультуры Дамира Акчурина в конкурсе на лучшего дворового тренера — закономерный результат работы правительства региона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Экспресс» на 19-м съезде партии «Единая Россия».

«Очевидно, что в вашей области есть все возможности для занятия спортом. Хочу отметить, что у вас сложилась уникальная история, связанная с кузнецкой школой борьбы, где крепкий сплав коллектива и молодых ребята. Наставничество от учителя, от старшего товарища, оно работает», — сказал Александр Карелин.

Напомним, физрук из Пензы Дамир Акчурин получил награду именно из рук прославленного спортсмена. «Детский тренер» — это часть федерального проекта «Детский спорт», который реализуется в Пензенской области десять лет, сообщает телеканал «Экспресс».


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