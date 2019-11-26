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Водитель чудом увернулся от автоледи-камикадзе на трассе в Пензе

26 ноября в 08:21 228 просмотров

В группе социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись, сделанная на трассе М-5 «Урал» в границах Пензенской области. Ее автор едва не стал участником жуткого ДТП.

Автомобиль с видеорегистратором двигался в районе строительного гипермаркета «Вектор». Скорость была небольшой, и перед сближением с двигающейся по правой полосе фурой водитель не стал разгоняться. Как выяснилось несколько мгновений позже, это решение спасло ему жизнь.

Из-за грузовика неожиданно выехала Kia Picanto. Женщина за рулем решила перестроиться, проехав поперек сразу две полосы и минуя двойную сплошную линию.

Больше, чем удачливость обоих водителе, комментаторов поразила выдержка «оператора». За кадром не слышны ни крепкие выражения, ни даже сигнал клаксона.

«А потом скажет, я завершала маневр, мне должны были уступить», — иронично отметил один из пользователей Сети.

Фотография: скриншот с видео - https://vk.com/sova_penza?z=video-156022223_456240351%2F2585a00057b635e830%2Fpl_wall_-156022223

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