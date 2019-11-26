В России до конца года введут маркировку животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Минсельхоз до конца этого года отправит в Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

Ведомство предложило маркировать питомцев еще в феврале. Там считают, что внедрение маркировки позволит специалистам оперативнее выявлять источники и вспышки заболеваний скота. У владельцев благодаря этому сократятся расходы на лечение. Неясным пока остается лишь вопрос финансирования такой идентификации, отметил Бурматов. Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в список которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот и другие питомцы.

Законопроект ждут в регионах: в Мурманской области и Башкирии уже подготовили обращение в адрес правительства с просьбой ускорить его принятие.