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В России до конца года введут маркировку животных

26 ноября в 09:09 64 просмотра

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Минсельхоз до конца этого года отправит в Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

Ведомство предложило маркировать питомцев еще в феврале. Там считают, что внедрение маркировки позволит специалистам оперативнее выявлять источники и вспышки заболеваний скота. У владельцев благодаря этому сократятся расходы на лечение. Неясным пока остается лишь вопрос финансирования такой идентификации, отметил Бурматов. Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в список которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот и другие питомцы.

Законопроект ждут в регионах: в Мурманской области и Башкирии уже подготовили обращение в адрес правительства с просьбой ускорить его принятие.


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