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«Гробят людей». Пензенец рассказал об опасном поведении таксиста

26 ноября в 09:29 214 просмотров

Житель Пензы рассказал в Сети о странном поведении водителя «Яндекс.Такси» в Терновке. Видеоролик он разместил в группе во «ВКонтакте».

Мужчина пояснил, что действия разворачивались 25 ноября примерно в 22:20.

«Водитель либо под чем-то, либо у него приступ. Посередине дороги надавил на тормоз в конвульсиях. Кроме того, он заблокировал двери. Пришлось разбивать стекло, чтобы выпустить пассажирку. Когда уже будет повышенное внимание к тем, кого вы берете на работу?» — возмутился автор видео.

Судя по кадрам, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге. Если чувствуете, что стало плохо, необходимо прижаться к обочине и остановиться.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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