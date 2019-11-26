«Гробят людей». Пензенец рассказал об опасном поведении таксиста

Житель Пензы рассказал в Сети о странном поведении водителя «Яндекс.Такси» в Терновке. Видеоролик он разместил в группе во «ВКонтакте».

Мужчина пояснил, что действия разворачивались 25 ноября примерно в 22:20.

«Водитель либо под чем-то, либо у него приступ. Посередине дороги надавил на тормоз в конвульсиях. Кроме того, он заблокировал двери. Пришлось разбивать стекло, чтобы выпустить пассажирку. Когда уже будет повышенное внимание к тем, кого вы берете на работу?» — возмутился автор видео.

Судя по кадрам, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге. Если чувствуете, что стало плохо, необходимо прижаться к обочине и остановиться.