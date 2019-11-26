Программа кинофестиваля «Мужская роль» имени И. Мозжухина в Пензе

Появилась полная программа кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина (12+). Он пройдет с 29 ноября по 1 декабря на разных площадках Пензы и области .

29 ноября в 13 часов в музее братьев Мозжухиных в селе Кондоль состоится встреча с гостями и участниками фестиваля.

В 15 часов в Пензенском художественном училище имени К. А. Савицкого запланировано специальное событие: будет показана серия короткометражных фильмов из коллекции Всероссийского государственного института кинематографии «ВГИК: между прошлым и будущим».

В 16 часов в Литературном музее будет показан документальный фильм «Век Солженицына» (12+) режиссера О. Фокина.

Фестиваль откроется в 18:30 в киноконцертном зале «Пенза». Первым фильмов в рамках конкурсного показа станет драма «Однажды в Трубчевске» (16+) режиссера Л. Садиловой.

В кинотеатре «КИНО Суворовский», который стал главной площадкой мероприятия, состоится показ художественного фильм «Большая поэзия» (18+) режиссера А. Лунгина.

Второй день фестиваля, 30 ноября, откроется в Литературном музее документальным фильмом «Вся наша жизнь — игра» (12+) режиссера И. Шахвердиева в рамках программы «Год театра в России». Начало — в 10 часов. В 11 часов зрители увидят документальный фильм «Оставивший свет» (12+) режиссера Е. Цымбал. В 12 часов показ документальных фильмов продолжится программой «Герои документального экрана» с картиной «Fermata. Продление звука» (12+) режиссера О. Фокина.

В 12:30 в кинотеатре «КИНО Суворовский» продолжится конкурсный показ. Зрителя увидят художественный фильм «Мальчик русский» (12+) режиссера А. Золотухина.

В 14:10 гостям фестиваля представят картину «Танец с саблями» (16+) режиссера Ю. Разыкова.

На 16 часов запланирован показ художественного фильма «Бык» (16+) режиссера Б. Акопова, на 18 часов — фильм «Француз» (16+) режиссера А. Смирнова. Картину представит актер Антон Риваль.

Заключительный день фестиваля, 1 декабря, вновь начнется программой «Герои документального экрана», в рамках которой в Литературном музее покажут картины «Лермонтовы. Отец и сын: разделенные любовью» (12+) режиссера С. Старостина, «Владимир Маканин. Цена личного голоса» (12+) режиссера Ю. Малюгина, «Санитар» (18+) режиссера Е. Дубкова и «Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю» (12+) режиссера Ю. Малюгина.

В 11 часов зрители кинотеатра «КИНО Суворовский» увидят художественный фильм «Лев Моголов» (12+) режиссера Э. Эпштейна из коллекции французской синематеки. Картину представит журналист Патрик Каменка.

В киноконцертном зале «Пенза» в 12:30 в рамках специального показа начнется художественный фильм «Солдатик» (6+) режиссера В. Фанасютина.

В 13 часов в кинотеатре «КИНО Суворовский» стартует конкурсный показ с фильм «Юморист» (16+) режиссера М. Идова.

В 15 часов гости ККЗ «Пенза» увидят картину «Одесса» (18+) режиссера В. Тодоровского.

На той же площадке состоится закрытие фестиваля, которое начнется встречей с народным артистом России Львом Прыгуновым. В 17:30 зрители увидят французский документальный фильм «Альбатрос. Выстоять в бурю». Картину представят автор, режиссер и продюсер Жером-Диаман Берже и журналист Патрик Каменка.

Организаторы уточняют, что в программу фестиваля могут быть внесены изменения. Бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассах кинозалов.