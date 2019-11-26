В Бессоновском районе из горящего склада спасли мужчину

В Бессоновском районе Пензенской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, 25 ноября в 7:30 вспыхнул блочный склад на улице совхозной в селе Проказна. Пламя уничтожило кровлю на площади 80 кв. метров.

Сотрудники МЧС спасли из огня мужчину. Его возраст уточняют специалисты.

Тушили полыхающее строение 10 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.