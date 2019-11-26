В пензенских поликлиниках и больницах открыта запись на УЗИ в дополнительный день

Запись открыта в поликлиниках областной клинической больницы имени
Также УЗИ будут делать в поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
В субботу, 30 ноября, в медицинских организациях Пензенской области вновь будет организован дополнительный день проведения ультразвукового исследования. Записаться на прием к врачу можно будет по телефону лечебных учреждений, участвующих в акции.
Запись открыта в поликлиниках областной клинической больницы имени
Также УЗИ будут делать в поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
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