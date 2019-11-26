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В России 15% дизельного топлива оказалось подделкой

26 ноября в 09:52 148 просмотров

Доля подделки дизельного топлива составила 15%. Оно оказалось самым фальсифицированным в России, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

Отмечается, что за последние несколько лет ситуация улучшилась. Так, в 2015 году доля суррогата составляла более 30%. В бензине подделки гораздо меньше: в этом году — 3,5%.

В целом доля некачественного топлива в России в 2019 году составляет 8,8%, сообщили в Минпромторге. Эксперты выяснили, что зачастую вместо дизеля на АЗС продают печное или судовое маловязкое топливо.

«У суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. Кроме того, когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота», — пояснил руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.

Самая большая доля суррогата зафиксирована среди зимнего топлива, где каждый четвертый литр — подделка. Причиной эксперты называют недостаточное производство дизеля в России. Однако в Минэнерго заверили, что потребности внутреннего рынка в зимнем топливе покрываются полностью.


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