В России 15% дизельного топлива оказалось подделкой

Доля подделки дизельного топлива составила 15%. Оно оказалось самым фальсифицированным в России, сообщили « Известия » со ссылкой на данные Росстандарта.

Отмечается, что за последние несколько лет ситуация улучшилась. Так, в 2015 году доля суррогата составляла более 30%. В бензине подделки гораздо меньше: в этом году — 3,5%.

В целом доля некачественного топлива в России в 2019 году составляет 8,8%, сообщили в Минпромторге. Эксперты выяснили, что зачастую вместо дизеля на АЗС продают печное или судовое маловязкое топливо.

«У суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. Кроме того, когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота», — пояснил руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.

Самая большая доля суррогата зафиксирована среди зимнего топлива, где каждый четвертый литр — подделка. Причиной эксперты называют недостаточное производство дизеля в России. Однако в Минэнерго заверили, что потребности внутреннего рынка в зимнем топливе покрываются полностью.