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Двое пензенцев раскурочили три кладбищенские оградки

26 ноября в 10:09 164 просмотра

На пензенском кладбище мужчина и женщина сняли дверки с оградок могил, чтобы сдать в пункт приема металла.

Во время патрулирования улицы Ленинградской, члены экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии увидели мужчину и женщину, поведение и внешний вид которых вызвали у них подозрения. Пара несла три металлических дверки.

Правоохранители спросили у граждан, откуда они взяли изделия. Те не стали скрывать, что демонтировали дверцы с оградок на кладбище и собирались сдать в металлолом.

«31-летние подозреваемые были задержаны на месте росгвардейцами и для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе регионального управления.


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