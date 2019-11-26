Мэр Кузнецка: версии о закрытии гимназии № 9 несостоятельны

Здание образовательного учреждения должны отремонтировать, однако с установкой сроков возникли проблемы, которые в настоящий момент решены. Проектно-сметная документация на выполнение работ прошла государственную экспертизу.

Сейчас ведутся торги по выбору подрядной организации, прием заявок завершился 25 ноября.

«Какие вопросы можно было отрегулировать по временному размещению обучающихся — мы это сделали, все вопросы обсуждали с родительским сообществом во время встреч. Школу отремонтируем, никто ее бросать не собирается, всякие версии о ее закрытии несостоятельны», — заявил Сергей Златогорский на оперативном совещании в мэрии.