В Пензенской области двое сирот не могли получить наследство

В Пензенской области были нарушены имущественные права двух детей, которые остались без родителей и были взяты под опеку.

Один ребенок остался без родителей, и в марте его взяли в замещающую семью. Только спустя четыре месяца было установлено, какое имущество есть у несовершеннолетнего, а еще позже — чем владели его родители. Выяснилось, что ребенок должен унаследовать половину квартиры. Органы опеки и попечительства не интересовали не только имущественные вопросы, но и то, как ребенку живется в новой семье.

Другой несовершеннолетний был взят под опеку в сентябре 2018 года. У его умершей матери были в собственности дом и земельный участок, которые должен был унаследовать сирота. Однако оформить недвижимость и за этим ребенком правомочные органы не спешили.

Нарушения были зафиксированы районным прокурором, который внес представление об их устранении начальнику местного управления образования.

«По результатам его рассмотрения приняты необходимые меры к защите имущественных прав детей. Право собственности несовершеннолетних на имущество зарегистрировано. Лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.