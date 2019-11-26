В Пензе обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы

Глава региона обсудил с членами облправительства, мэрии Пензы, представителями кофессий и общественных организаций вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он поручил обратить особое внимание на поддержку ветеранов, волонтерского движения, обновление музейных экспозиций и создание плана праздничных мероприятий.

1. О мерах соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны

«Обращаю внимание, что 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, а значит, нам придется проделать масштабную работу. Прежде всего, это касается ветеранов, участников боевых действий. Их остается все меньше. Все обязательства со стороны власти должны выполняться неукоснительно. Вы обязаны знать нужды каждого ветерана и решать их проблемы в приоритетном порядке», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он добавил, что также важной является работа по увековечению памяти погибших героев, патриотического воспитанию молодежи. Глава региона напомнил, что в настоящее время в правительстве области и муниципальных образованиях назначены лица, ответственные за вручение медалей 75-летия Победы. Он попросил отнестись к этому с особой серьезностью, чтобы каждый участник войны получил ее в торжественной обстановке. Также он поручил проверить условия проживания ветеранов.

Губернатор напомнил, что Пензенской области выделили деньги на покупку социальных автомобилей, которые, в первую очередь, предназначены для пожилых людей, которые нуждаются в доставке из населенных пунктов в район.

«Эта задача должна решаться. Транспорт не должен стоять, он должен работать на благо людей. До людей необходимо довести информацию, что можно пользоваться этими машинами, с помощью сайтов районов, минтруда, сельских газет. Нужно проанализировать, есть ли жалобы», — сказал он.

Также Иван Белозерцев поручил врио вице-губернатора области, первому зампреду правительства — руководителю аппарата губернатора и правительства региона Ларисе Рябихиной обсудить отдельно тему медсопровождения ветеранов с региональным минздравом. Он предложил запустить это отдельной программой.

Зампреду правительства Олегу Ягову и министру труда, соцзащиты и демографии области Алексею Качану поручил организовать работу по проверке транспорта, предназначенного для пенсионеров, и доложить, как используются средства, выделенные на машины, и какому количеству граждан была оказана помощь.

2. О волонтерском движении

«Подготовка волонтеров имеет большую важность. Обращаю на это внимание минобра. Мы занимались в свое время этой работой, когда учились в школе, — приводили памятники в порядок, помогали ветеранам, приходили к участникам войны, беседовали с ними. Это тоже очень важно. Воду приносили, дрова кололи, порядок вокруг дома наводили. Тогда не было волонтерского движения, но были тимуровцы. Мы с гордостью вспоминаем об этом. Это огромное влияние на сознание людей, когда им ветераны рассказывают свои истории», — отметил глава региона.

Он поручил министерству образования области и Олегу Ягову обратить внимание на волонтерское движение, спланировать работу. Иван Белозерцев предложил выделить волонтерское сопровождение в отдельный проект.

«Давайте начнем активно работать. И не только в целом, а конкретно по каждому населенному пункту — сколько волонтеров, что они планируют делать, к кому пойти, какую помощь оказать. Должна быть конкретика. Нам нужно уже в январе заняться этой работой, иметь обратную связь, чтобы я и министры могли реагировать на возникающие проблемы», — добавил он.

3. О музеях Великой Отечественной войны

«Работу по увековечению памяти проводят поисковые отряды, они у нас очень хорошие, мы ими гордимся. Они находят останки земляков, привозят на территорию Пензенской области, захоранивают», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поручил Олегу Ягову проанализировать финансирование этой работы, особенно в год 75-летия войны.

«Нужно создавать новые экспозиции, расширять уже имеющиеся. Вместе с мэром Андреем Лузгиным займитесь этой работой», — сказал губернатор.

Также глава региона поручил продолжать работу по присвоению образовательным организациям имен Героев Советского Союза.

4. О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Глава региона подчеркнул, что необходимо больше освещать военные события в СМИ.

«Нам есть о ком рассказать. У нас есть обязанность активно работать, это наш долг», — сказал он.

Губернатор поручил региональному минкульту обновить выставку в краеведческом музее, чтобы она стала более интересной. Он добавил, что нужно использовать более современную подачу материала.

«Виртуальные экскурсии должны быть в интернете, нужно привлекать молодежь. От классики не нужно отходить, но давайте и в соцсети зайдем с проектом, таких предложений мне пока не поступало. Может, маленькие фильмы или клипы можно снимать. Надо, чтобы побольше было эмоциональных историй, поработать с экскурсоводами. Посмотрите — может, можно студентов подключить, которые могли бы подготовить экскурсии и участвовать в этом. Надо дать возможность молодым людям развиваться, они хотят этого», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона также поручил продумать план торжественных мероприятий. Особенно он просил уделить особое внимание празднованию в Пензе.

«Здесь проходит Бессмертный полк. Нужно учесть все проблемы по опыту прошлых лет. Например, в жаркую погоду не хватало воды, нужно больше лавочек поставить, головные уборы и зонтики предоставить. И поздравление участников детьми с цветами должно быть организовано. Оргкомитет Бессмертного полка должен продумать маршрут движения — будет ли он традиционным или нет. Может, начнем от «Суворовского». Нужно, чтобы было не затянуто, но очень емко, содержательно и эмоционально. Писать сценарий нужно уже сегодня, готовить атрибутику», — сказал он.

Иван Белозерцев также поручил привести в порядок заброшенные захоронения.