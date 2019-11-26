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Иван Белозерцев показал вид из окна новой школы в Арбеково

26 ноября в 11:32 156 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев побывал в новой школе в микрорайоне Арбеково, сдача которой планируется в ближайшее время.

В конце 2019 года в Арбековской заставе должны сдать новую школу, рассчитанную на 800 мест. Ее построили по проекту, который был реализован в Набережных Челнах. Кабинеты учебного заведения в Татарстане оснащены по последнему слову техники, а футбольное поле на территории не уступает покрытию на лучших спортивных стадионах.

«Из окна новой школы в Арбеково, которая будет носить имя дважды Героя Советского Союза, нашего земляка Василия Глазунова. Отличная школа будет, самая современная», — заверил глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Учебное заведение будет включать не только 50 кабинетов, но также библиотеку, медицинский блок, актовый, спортивный и хореографический залы. На стадионе сделают беговые дорожки и несколько площадок с тренажерами. С проектом и подробным описанием можно ознакомиться здесь.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B5UaTExlEAH/

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