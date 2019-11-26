Школу в Рамзае сдали с нарушением техзадания, проекта и строительных норм

Руководство школы в селе Рамзай Пензенской области, управление образования и администрация Мокшанского района могут понести уголовное наказание за нарушения, которые были допущены при ремонте и приемке здания образовательной организации.

До 31 декабря компания «Стройинжениринг» должна была завершить реконструкцию здания школы имени М. Н. Загоскина в селе Рамзай. Работы выполнялись в рамках муниципального контракта.

Подрядчик не учел все условия технического задания и нарушил требования строительных норм, а также выполнил не все описанные в договоре работы, однако уполномоченные должностные лица все равно приняли объект.

Фирма не отремонтировала полы, не сделала внутреннюю отделку, не смонтировала защитные ограждения оборудования, не поставила 26 комплектов устройств «Антипаника» и не выполнила еще ряд работ общей стоимостью около 5,7 млн рублей. В проектной документации это отражать не стали, а с компанией расторгли контракт, чтобы официально он был выполнен в срок.

За работу, которую он на самом деле не сделал, подрядчик получил минимум полтора миллиона рублей. Размер неустойки за просрочку исполнения контракта, которую с него потребовали, был существенно занижен. Более того, компания должна была вернуть региональному министерству сельского хозяйства полтора миллиона, выделенные в качестве субсидии и не использованные до 31 декабря, но так и не сделала этого.

Нарушения выявила прокуратура Мокшанского района, три должностных лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.