В Пензе бизнесменам рассказали о важности конкурентных преимуществ

В аудитории собрались представители малого и среднего предпринимательства, а также физические лица. Своим опытом с собравшимися поделился тренер-консультант ООО «ТБК Интерсертифика» Денис Козырев. Он отметил, что конкурентные преимущества — самая главная тема для бизнеса.

«Они предопределяют успех компании. Почему мы выбираем один или другой товар? Потому что мы увидели преимущество и отдали деньги именно этой фирме. Соответственно именно эта фирма получила прибыль, возможность развития и так далее. С точки зрения обывателей, преимуществами могут быть дизайн, удобство, бренд, престижность или какие-то еще характеристики, например, быстрота обслуживания. Для самих компаний они называются конкурентными», — сказал он.

Денис Козырев подчеркнул, что компании, которые хотят выигрывать на рынке и развиваться, должны иметь конкурентные преимущества — это главное условие успеха.

Слушателям рассказали о том, как выявить конкурентные преимущества компании, спланировать их развитие, о необходимости их постоянного мониторинга и типовым алгоритмом управления.

«Я занимаюсь любимым делом, хобби переросло в бизнес. Сейчас свое ателье по пошиву одежды. Делаю то, что нравится, и особо никогда не задумывалась о конкуренции. Хочу получить ответ на вопрос: а можно ли обойтись без нее? Если нет, то на что стоит обратить внимание и что делать», — рассказала Надежда Елисеева.

Круглый стол организовал Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области, участие в нем, как и других мероприятиях, — абсолютно бесплатно, необходимо только заранее зарегистрироваться. Узнать расписание предстоящих событий, а также получить любую консультацию по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса можно по телефону «горячей линии» Фонда поддержки предпринимательства 8−800−555−19−58 и на сайте mbpenza.ru.

Напомним, подобные образовательные мероприятия на территории региона проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.