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Пензенский центр выявления одаренных детей признан «Событием года» в России

26 ноября в 12:18 90 просмотров

На всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» определили сотню лучших организаций дополнительного образования детей. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи, открывшийся на базе Губернского лицея в Пензе, стал победителем в номинации «Событие года-2019».

Первая смена центра стартовала 15 сентября и была посвящена экспериментальной физике. Во вторую смену попали ребята, интересующиеся экологией. Сейчас длится третья — «Командное программирование».

«В каждой смене обучаются 30 одаренных детей, которые для участия прошли профильный отбор», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Отметим, что в Пензу на обучение в центр приезжают школьники из разных районов. На время смены их размещают в интернате при лицее.

Смены состоят не только из обучающих занятий и лекций, в том числе — актовых, но и культурных мероприятий — походов в театры, на производственные предприятия и др.

С 8 по 21 декабря состоится еще одна смена, на которую приедут знатоки междисциплинарной математики.

Фотография: скриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4931/

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