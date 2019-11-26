Пензенский центр выявления одаренных детей признан «Событием года» в России

Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи, открывшийся на базе Губернского лицея в Пензе, стал победителем в номинации «Событие года-2019».
Первая смена центра стартовала 15 сентября и была посвящена экспериментальной физике. Во вторую смену попали ребята, интересующиеся экологией. Сейчас длится третья — «Командное программирование».
«В каждой смене обучаются 30 одаренных детей, которые для участия прошли профильный отбор», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.
Отметим, что в Пензу на обучение в центр приезжают школьники из разных районов. На время смены их размещают в интернате при лицее.
Смены состоят не только из обучающих занятий и лекций, в том числе — актовых, но и культурных мероприятий — походов в театры, на производственные предприятия и др.
С 8 по 21 декабря состоится еще одна смена, на которую приедут знатоки междисциплинарной математики.