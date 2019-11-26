Пензенские студенты получили гранты за проекты для инвалидов и детей с дислексией

Студенты ПензГТУ успешно выступили на всероссийском хакатоне, который прошел в Москве.

Проект мобильной игры для детей с дислексией «Вперед за коровой» получил сертификат на сумму 200 тысяч рублей. Авторы разработки, студенты ПензГТУ Алексей Тюняев, Владислав Громов и Юрий Шехлов, поделили первое место с представителями Москвы.

«Наша игра — типичный «раннер», но со специальными, зарекомендовавшими себя упражнениями для коррекции болезни и интересной историей, в которую ребенок будет погружаться по мере прохождения», — рассказал руководитель команды Алексей Тюняев.

Проект RHPSN, предполагающий производство доступных протезов для людей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, отмечен сертификатом на сумму 20 тысяч рублей. Авторы идеи — студенты ПензГТУ Дмитрий Волков, Екатерина Дементьева, Андрей Громов и Абду Мансур Хамада Мансур Ибрахим.

Также на хакатоне был представлен проект «Спасатель». Авторами разработки выступили студенты Евгений Весстаков, Евгений Абувалов, Михаил Чередов и Александр Москалев.

В состав жюри хакатона вошли представители крупных IT и медицинских компаний. Они оценивали победителей региональных конкурсов и выпускников акселератора «Технологии возможностей».