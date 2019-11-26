Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершает карьеру

Представляющий Пензенскую область прыгун в воду Илья Захаров получил полуторагодичную дисквалификацию за то, что в течение года пропустил три внесоревновательных допинг-теста, сообщает ТАСС .

Срок отстранения от состязаний отсчитывается с 22 ноября. У спортсмена есть три недели, чтобы оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде, однако делать он это не намерен. Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что Илья Захаров завершает карьеру.

Атлет не сдал допинг-пробу 21 октября 2018 года, а также 17 февраля и 11 июня 2019-го. Минувшим летом он не выступал на чемпионате мира по водным видам спорта из-за травмы колена.

Илья Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина. На тех же соревнованиях в паре с Евгением Кузнецовым, который также выступает за Пензу, он завоевал «серебро» в синхронных прыжках. Захаров является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы.