Виды осенней Пензы
Быть мамой: три истории о материнстве
Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Два пензенских дзюдоиста победили на межрегиональном турнире в Тюмени
Пензенская фехтовальщица выступит на отборочном турнире в Европе
Карелин отметил успехи Пензенской области в развитии детского спорта
В Пензе прошли семейные соревнования Judo Family
Пензенский «Дизель» подписал игрока китайского клуба
Уроженец Пензы Клим Костин забросил дебютную шайбу в НХЛ
Пензенский «Дизелист» в овертайме отдал победу «Липецку»
На стадионе «Первомайский» презентовали новое футбольное поле
Пензенская «Лагуна-УОР» дважды обыграла «Спартак» в чемпионате России
Пензенский пловец стал Заслуженным мастером спорта

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершает карьеру

26 ноября в 13:20 138 просмотров

Представляющий Пензенскую область прыгун в воду Илья Захаров получил полуторагодичную дисквалификацию за то, что в течение года пропустил три внесоревновательных допинг-теста, сообщает ТАСС.

Срок отстранения от состязаний отсчитывается с 22 ноября. У спортсмена есть три недели, чтобы оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде, однако делать он это не намерен. Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что Илья Захаров завершает карьеру.

Атлет не сдал допинг-пробу 21 октября 2018 года, а также 17 февраля и 11 июня 2019-го. Минувшим летом он не выступал на чемпионате мира по водным видам спорта из-за травмы колена.

Илья Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина. На тех же соревнованиях в паре с Евгением Кузнецовым, который также выступает за Пензу, он завоевал «серебро» в синхронных прыжках. Захаров является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы.

Фотография: скриншот с видео - https://www.youtube.com/watch?v=rBA6jxn3FM0

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...