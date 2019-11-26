В Пензе пересчитают аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций

Пензенцы стали чаще жаловаться на ресурсоснабжающие организации, которые некачественно выполняют работы. Этот вопрос был поднят на еженедельном совещании в администрации города.

«Например, устраняли утечку на сетях водоснабжения на улице Кураева — варварским способом засыпали яму, не поставили нормального ограждения, не обеспечили освещение объекта», — описал ситуацию Андрей Лузгин.

Градоначальник поставил задачу не только отслеживать ликвидацию аварий, но и всякий раз убеждаться в том, что благоустройство восстановлено и горожане не испытывают каких-либо неудобств.

Также Андрей Лузгин поручил провести смотр аварийных бригад ресурсников, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Необходимо оценить их количество, укомплектованность. Это важно для своевременного реагирования на аварии, оперативного и качественного устранения утечек», — пояснил мэр.