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В Пензе пересчитают аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций

26 ноября в 13:38 106 просмотров

Пензенцы стали чаще жаловаться на ресурсоснабжающие организации, которые некачественно выполняют работы. Этот вопрос был поднят на еженедельном совещании в администрации города.

«Например, устраняли утечку на сетях водоснабжения на улице Кураева — варварским способом засыпали яму, не поставили нормального ограждения, не обеспечили освещение объекта», — описал ситуацию Андрей Лузгин.

Градоначальник поставил задачу не только отслеживать ликвидацию аварий, но и всякий раз убеждаться в том, что благоустройство восстановлено и горожане не испытывают каких-либо неудобств.

Также Андрей Лузгин поручил провести смотр аварийных бригад ресурсников, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Необходимо оценить их количество, укомплектованность. Это важно для своевременного реагирования на аварии, оперативного и качественного устранения утечек», — пояснил мэр.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/otkrytye_lyuki_remont_kommunikatsiy_i_blagoustroystvo_na_planerke_rassmotreli_obrashcheniya_zhiteley/

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