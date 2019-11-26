В Пензе задержали похитителей крышек со смотровых колодцев

На нескольких улицах Пензы водители рискуют угодить колесом в открытые смотровые колодцы, а пешеходы — и вовсе провалиться в канализационный коллектор. Вопрос об устранении проблемы был поднят на еженедельном совещании в администрации города.

Опасные участки зафиксированы на улицах Кижеватова, Литвинова, Светлой и ряде других.

Заместитель начальника полиции городского УМВД России Андрей Гаврюшин сообщил, что ситуация была проработана в правоохранительных органах. Группа лиц, подозреваемая в сбыте металлических изделий, закрывающих колодцы, задержана, ведется следствие.

«Необходимо обратиться в адрес компаний по приему металлолома, напомнить, что это уголовно наказуемое деяние, и предупредить о последствиях», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.