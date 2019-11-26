В Пензе задержали похитителей крышек со смотровых колодцев

Опасные участки зафиксированы на улицах Кижеватова, Литвинова, Светлой и ряде других.
Заместитель начальника полиции городского УМВД России Андрей Гаврюшин сообщил, что ситуация была проработана в правоохранительных органах. Группа лиц, подозреваемая в сбыте металлических изделий, закрывающих колодцы, задержана, ведется следствие.
«Необходимо обратиться в адрес компаний по приему металлолома, напомнить, что это уголовно наказуемое деяние, и предупредить о последствиях», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.