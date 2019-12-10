Где в Пензе размещены елочные базары. Интерактивная карта

В 2019 году в Пензе новогоднее дерево можно купить на 84 официальных торговых точках.

Аукционы на размещение елочных базаров, в которых приняли участие более 15 хозяйствующих субъектов, состоялись в 2018-м. В этом году будет размещено 84 точки с новогодними деревьями.

Елки и сосны на специализированных базарах реализуют индивидуальные предприниматели, у которых есть право на вырубку деревьев, на руках у них должен быть договор с горадминистрацией и документ о проведенном фитосанитарном контроле Россельхознадзора.

«Мы рекомендуем всем жителям города покупать елки на зарегистрированной торговой точке. Потому как деревья, которые вырублены непонятно где, могут нести потенциальную угрозу: в них могут быть различные микроорганизмы, грибы и так далее», — сказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк.

Цены на зеленые красавицы начинаются от 300−350 рублей. Порядка 5000 рублей обойдется дерево, привезенное из Дании. Однако их продают не в каждой точке.

С помощью интерактивной карты вы сможете с легкостью найти удобный для вас елочный базар.

Работа елочных базаров завершится 31 декабря. До наступления нового года предприниматели должны будут ликвидировать остатки продукции.

После праздников не спешите выбрасывать елку на помойку. Есть несколько полезных способов утилизации хвойного дерева: отнести в зоопарк, на ферму, использовать в хозяйстве и для лечения. Подробнее об этом читайте в материале «Пенза-Пресс».