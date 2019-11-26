Виды осенней Пензы
Быть мамой: три истории о материнстве
Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В Бессоновском районе из горящего склада спасли мужчину
СКР назвал возможную причину смертельного пожара в Сердобском районе
Пензенские спасатели согнали троих детей с неокрепшего льда
В Пензе из коллектора теплотрассы достали труп
Пожар в Сердобском районе унес жизнь 72-летнего пенсионера
В Засечном загорелся балкон многоэтажки
В пензенском МЧС прокомментировали сообщения о пожаре на ул. Тарханова
Появилась официальная информация о новой коммунальной аварии на ул. Володарского
В Нижнем Ломове пожарные вывели из горящей бани 85-летнего пенсионера
В разных частях Пензы дома остались без воды из-за трех коммунальных аварий

Установлена личность найденного в коллекторе теплотрассы на ул. Карпинского мужчины

26 ноября в 14:06 278 просмотров

В пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области прокомментировали информацию об обнаружении тела мужчины в коллекторе на улице Карпинского.

Напомним, труп из теплотрассы в районе дома № 35 достали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, которым поступило сообщение от диспетчера службы «03» 23 ноября.

Личность погибшего удалось установить не сразу. В настоящий момент имеется информация о том, что это мужчина 1970 года рождения.

«При первичном осмотре телесных повреждений обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...