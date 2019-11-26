Установлена личность найденного в коллекторе теплотрассы на ул. Карпинского мужчины

В пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области прокомментировали информацию об обнаружении тела мужчины в коллекторе на улице Карпинского.

Напомним, труп из теплотрассы в районе дома № 35 достали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, которым поступило сообщение от диспетчера службы «03» 23 ноября.

Личность погибшего удалось установить не сразу. В настоящий момент имеется информация о том, что это мужчина 1970 года рождения.

«При первичном осмотре телесных повреждений обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.