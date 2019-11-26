Пензенская шахматистка успешно выступила на чемпионате мира для инвалидов

Жительница Пензенской области отличилась на открытом индивидуальном шахматном чемпионате мира IPCA для инвалидов. Турнир проходил впервые в испанском городе Торревьеха.

За победу в соревнованиях боролись 22 спортсмена из девяти стран. В блиц-турнире среди девушек второе место заняла россиянка, жительница Пензенской области Виктория Батарова. Среди женщин в этом виде она стала третьей. Также на ее счету — третье место среди девушек по быстрым шахматам, а в общем зачете пензячка стала второй среди девушек и третьей — среди женщин.

В турнире мирового уровня Виктория Батарова участвовала впервые. Поехать в европейскую страну ей помог председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, отметили в пресс-службе регионального парламента.