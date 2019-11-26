Пензенцы станут участниками всероссийского полумарафона

31 мая в 85 субъектах России, в том числе — в Пензенской области, состоится полумарафон с синхронным стартом «Забег.рф» (0+).

В 9 часов утра по московскому времени на старт выйдут более 100 тысяч россиян. Они пробегут на выбор 1, 5, 10 км и полумарафон (21,1 км).

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. В 2020-м синхронный старт впервые будет дан во всех субъектах России.

В рамках проекта пройдет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 годах ей признавалась Казань, в 2019-м почетного звания был удостоен Владивосток.

Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать на сайте забег.рф и в соцсетях проекта.