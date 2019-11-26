Танк для парада Победы в Пензе могут попросить у Минобороны

В Пензе продумывают варианты включения танка в праздничное шествие в честь Дня Победы. Изначально предполагалось, что проехать в составе парада сможет Т-34, стоявший на улице Карла Маркса в качестве монумента.

Вопрос о восстановлении техники на заседании организационного комитета «Победа» поднял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он выразил надежду на то, что эту задачу удастся выполнить, однако не исключил и другого варианта.

«Можно, конечно, работать с Министерством обороны, где-то танк поискать», — пояснил глава региона.

Он добавил, что восстановленный танк можно было бы возвращать на постамент после каждого парада в честь 9 Мая, консервировать, а перед весенним праздником вновь ставить на ход.

Напомним, впервые идея отремонтировать танк Т-34, стоящий на улице Карла Маркса, была озвучена еще за год до юбилея Победы — в 2020-м разгром фашизма отметят в 75-й раз. О проведении ремонтных работ договорились с пензенскими промышленными предприятиями. Однако пока неизвестно, удастся ли им успешно завершить начатое дело.