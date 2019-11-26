У отдохнувшего на Мальдивах жителя Пензы диагностировали лихорадку денге

У пациента Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи диагностировали лихорадку денге. Мужчина поступил в инфекционное отделение с высокой температурой, общей слабостью и сыпью на ногах. Врачи взяли анализы, зафиксировав лейкопению и тромбоцитопению.

Выяснилось, что недавно пензенец вернулся с отдыха на Мальдивах.

«Сразу была заподозрена лихорадка денге», — заявила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям регионального министерства здравоохранения Джамиля Курмаева.

Диагноз подтвердила лаборатория референс-центра по мониторингу за экзотическими, редко встречающимися и новыми болезнями Новосибирска. После этого мужчине назначили медикаментозную терапию и по выздоровлении выписали.

Лихорадку денге подозревают еще у одного пациента центра, который находится на стационарном лечении.

«Симптоматика схожа. В настоящее время проводятся исследования с целью подтверждения диагноза и адекватная терапия», — добавила Джамиля Курмаева.

Переносчиками этого опасного вирусного инфекционного заболевания являются комары семейства Aedes. Они обитают в тропиках и субтропиках. Ежегодно риску заражения подвергаются 2,5−3 миллиарда человек, болезнь диагностируют у 50−100 миллионов, причем у 500 тысяч — в тяжелой форме. Летальным исходом оканчиваются 20 тысяч случаев заболевания.

«В России регистрируются завозные случаи заболевания. Начиная с 2011 года ежегодно выявляется от 63 до 170 случаев лихорадки денге у туристов. Первые симптомы лихорадки — высокая температура, ломота в теле, выраженная слабость, тошнота и рвота, сыпь на коже. Так как инкубационный период длится от трех до 14 дней, первые признаки болезни появляются не сразу после укуса. Иногда инфицированных туристов опасное заболевание настигает на родине, в России, куда они успевают вернуться после отдыха», — пояснили в пресс-службе областного минздрава.