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В минздраве рассказали о внутреннем устройстве новых ФАПов в Мокшанском районе

26 ноября в 15:34 172 просмотра

В Мокшанском районе Пензенской области завершен монтаж двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

В скором времени жители сел Чернозерье и Михайловка Мокшанского района смогут обращаться за медицинской помощью в новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Их приобрели и установили на средства федеральной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

За смену ФАП сможет принять 20 человек. Здесь оборудованы кабинет врача, процедурная, отдельная стерилизационная для медицинского оборудования и материалов, боксы для хранения лекарственных средств, административно-хозяйственные помещения, санузел и тепловой пункт.

«В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающих территорий — устанавливают бордюры, внешние ограждения, планируется асфальтирование проездов и парковочных карманов. Одновременно завершаются работы во внутренней отделке помещений», — сообщила главный врач Мокшанской районной больницы Елена Леошина.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области заявили, что до конца года в регионе должно появиться 14 аналогичных объектов. ФАП уже стоит в селе Александровка Городищенского района, в Башмаковском районе работы завершены в селе Тимирязево и начались в селе Алексеевка.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6292/

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