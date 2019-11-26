Автомобильное движение по ул. Свердлова восстановлено

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию о последствиях коммунальной аварии на улице Куйбышева.

Напомним, утечка из земли произошла вечером во вторник, 26 ноября. Точной информации о том, кому принадлежат сети, на которых произошел прорыв, пока нет.

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что автомобильное движение по улице Свердлова было перекрыто. На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлены сотрудники ДПС, стоящие на перекрестке с улицей Калинина.

Однако в настоящий момент проезд по данному участку пути вновь открыт. Сотрудники МУП «Пензадормост» обработали дорогу пескосоляной смесью во избежание ДТП.