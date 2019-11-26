Виды осенней Пензы
Быть мамой: три истории о материнстве
Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В мэрии прокомментировали информацию о коммунальной аварии на ул. Куйбышева
В Пензе из-за коммунальной аварии вновь перекрыли автомобильное движение
Установлена личность найденного в коллекторе теплотрассы на ул. Карпинского мужчины
В Бессоновском районе из горящего склада спасли мужчину
СКР назвал возможную причину смертельного пожара в Сердобском районе
Пензенские спасатели согнали троих детей с неокрепшего льда
В Пензе из коллектора теплотрассы достали труп
Пожар в Сердобском районе унес жизнь 72-летнего пенсионера
В Засечном загорелся балкон многоэтажки
В пензенском МЧС прокомментировали сообщения о пожаре на ул. Тарханова

Автомобильное движение по ул. Свердлова восстановлено

26 ноября в 16:01 166 просмотров

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию о последствиях коммунальной аварии на улице Куйбышева.

Напомним, утечка из земли произошла вечером во вторник, 26 ноября. Точной информации о том, кому принадлежат сети, на которых произошел прорыв, пока нет.

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что автомобильное движение по улице Свердлова было перекрыто. На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлены сотрудники ДПС, стоящие на перекрестке с улицей Калинина.

Однако в настоящий момент проезд по данному участку пути вновь открыт. Сотрудники МУП «Пензадормост» обработали дорогу пескосоляной смесью во избежание ДТП.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...