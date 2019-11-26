В Пензенской области к 2020 году количество рабочих мест вырастет до 160 тыс

Всего в 2012 году выло выпущено восемь указов, из них в 2019 году остались три: остальные плавно перетекли в нацпроекты, инициированные президентом, сообщил председатель правительства области Николай Симонов.

«В 2012 года произошло уже много колоссальнейших изменений, которые, естественно, повлияли на достижение указов, но, тем не менее, мы обязаны стремиться к их выполнению, несмотря на все изменения», — подчеркнул он.

Так, по указу «О долгосрочной государственной экономической политике», в Пензенской области к 2018 году увеличился объем инвестиций на 27%.

«Доля инвестиций в валовый региональный продукт (ВРП) составила 22,7%, по России — 20,7%. Объем инвестиций в основной капитал за 2018-й составил 87,8 млрд рублей, или 120% к уровню 2017 года. Уточняю, что показатель зависит от значения ВРП, расчет которого производится по Росстату и занимает около двух лет», — пояснила врио министра экономики региона Инна Ревина.

Кроме того, в регионе увеличилось количество рабочих мест. По итогам 2018-го в Пензенской области их — 143,8 тысяч, что на 28 тысяч больше, чем в 2017 году. По темпам прироста рабочих мест регион стал первым в ПФО и четвертым по России.

«Согласно расчетным данным, число рабочих мест к 2020 году составит около 160 тысяч. Динамика положительная, рост наблюдается», — добавила врио министра экономики.

Увеличилась и средняя зарплата местных жителей. Так, за девять месяцев 2019 года зарплата работников сельского хозяйства составила 30564 рубля, сотрудников промышленности — 30449 рублей, а строителей — 26467 рублей. Средний доход пензенцев составил 25967 рублей.