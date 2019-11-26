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Жительница Пензы не сразу призналась в убийстве пьяного приятеля

26 ноября в 16:16 118 просмотров

Жительнице Пензы вынесли приговор за убийство мужчины. Оба в момент трагедии были пьяны.

7 августа 36-летняя жительница Пензы, будучи пьяной, отправилась в гости к 48-летнему знакомому, который жил на улице Пархоменко. Зайдя в квартиру, она застала мужчину на кровати. Пензячка начала ругать приятеля за то, что накануне тот взял у нее деньги на алкоголь и не вернул.

Мужчина, тоже находясь в нетрезвом виде, попытался встать. Женщина тотчас схватила нож и вонзила ему в грудь, а затем быстро удалилась. По дороге она решила избавиться от орудия и закопала его в землю.

На следующий день пензячка вернулась на место преступления. Мужчина был мертв. Тогда она позвонила в полицию и сообщила об обнаружении тела. Прибывшим правоохранителям она заявила, что не в курсе причины смерти знакомого.

Но признаться в страшном преступлении женщине все-таки пришлось — заявление она сделала в ходе следствия. Нож криминалисты нашли с помощью металлодетектора.

Судмедэксперт заключил, что причиной смерти стало колото-резаное ранение грудкой клетки, осложнившееся острой кровопотерей. В отношении пензячки возбудили уголовное дело об убийстве.

«Приговором суда жительнице Пензы назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.


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