В мэрии прокомментировали информацию о коммунальной аварии на ул. Куйбышева

В пресс-службе администрации Пензы назвали ответственных за коммунальную аварию , которая случилась на улице Куйбышева.

Напомним, вечером во вторник, 26 ноября, в районе дома № 36 произошла утечка из земли. Изначально на место выехали сотрудники ООО «Горводоканал», однако выяснилось, что данные сети не относятся к этой ресурсоснабжающей организации.

За водопровод ответственна управляющая компания «Ривьера-сервис», обслуживающая несколько жилых домов на улице Куйбышева, Свердлова, Мира, Кижеватова и Тамбовской. Бригада специалистов уже выехала на место для устранения аварии. Сроки завершения ремонтных работ, как и адреса возможных отключений, не уточняются.

Отметим, что движение по улице Свердлова было ненадолго перекрыто для обработки проезежй части пескосоляной смесью. Когда рабочие МУП «Пензадормост» выполнили задачу, проезд был вновь открыт.