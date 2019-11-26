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В мэрии прокомментировали информацию о коммунальной аварии на ул. Куйбышева

26 ноября в 16:29 180 просмотров

В пресс-службе администрации Пензы назвали ответственных за коммунальную аварию, которая случилась на улице Куйбышева.

Напомним, вечером во вторник, 26 ноября, в районе дома № 36 произошла утечка из земли. Изначально на место выехали сотрудники ООО «Горводоканал», однако выяснилось, что данные сети не относятся к этой ресурсоснабжающей организации.

За водопровод ответственна управляющая компания «Ривьера-сервис», обслуживающая несколько жилых домов на улице Куйбышева, Свердлова, Мира, Кижеватова и Тамбовской. Бригада специалистов уже выехала на место для устранения аварии. Сроки завершения ремонтных работ, как и адреса возможных отключений, не уточняются.

Отметим, что движение по улице Свердлова было ненадолго перекрыто для обработки проезежй части пескосоляной смесью. Когда рабочие МУП «Пензадормост» выполнили задачу, проезд был вновь открыт.


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