В Пензе обнародовали данные о числе голосов за объекты благоустройства

В муниципальной газете «Пенза» разместили итоговые данные об итогах голосования по выбору объектов для благоустройства. Отмечается, что действительными признали 45 423 бюллетеня, 474 забраковали.

Рейтинг территорий по числу голосов представлен в таблице (представлены только те, что набрали более 300 голосов). Лидером стала Фонтанная площадь — ей предпочтение отдали 30 тыс. 825 человек.

Более 200 голосов: сквер имени А. С. Пушкина (299), Привокзальная площадь (298), зона отдыха у водоема в Заре (273), сквер 40-летия Победы (251), территория у старой Суры (240), детсад № 96 на улице Набережной реки Мойки (232), сквер «Копилка пословиц» (223), сквер у завода «Химмаш» — 213, зона отдыха у водоема в районе «Засеки» (207).

Более 100 голосов: сквер имени В. Г. Белинского (195), территория у водоема в Ахунах (193), улица Пушкина (176), сквер имени Ф. Э. Дзержинского (169), сквер на улице Славы (162), сквер у «Компрессормаша» (160), сквер у дома № 21 на улице Клары Цеткин (159), сквер у ДК «Маяк» (150), зона отдыха на реке Вядь (115), сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова (110), сквер «Ласточкино гнездо» (108).

Менее 100 голосов: сквер на углу улиц Центральной и Перспективной (90), улица Бакунина (82), мотодром «Сура» (72), сквер у дома № 83А на улице Ухтомского (71), сквер на улице Каракозова (59), сквер на улице Октябрьской (55), зона отдыха «Красный куст» (49), зона отдыха у водоема на улице Павлушкина (36).

Всего были представлены 43 территории.