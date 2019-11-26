Дубль пензенской «Лагуны-УОР» сыграет на первенстве России

Со 2 по 4 декабря Пенза будет принимать открытое первенство России по мини-футболу среди команд девочек 2001−2002 годов рождения (0+).

В турнире примут участие питерская «Аврора», нижегородская «Норманочка», «ОрелГУ-КПРФ» из Орла и пензенская «Лагуна-УОР». Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник», уточнили в пресс-службе сурского клуба.

Первенство откроется 2 декабря матчем между «Авророй» и «Норманочкой», начало — в 14:30. Также в этот день состоится поединок между «Лагуной-УОР» и «ОрелГУ-КПРФ», начало — в 17 часов.

На следующий день команды поменяются соперниками: «ОрелГУ-КПРФ» в 14:30 сыграет с «Норманочкой», а «Лагуна-УОР» в 17 часов — с «Авророй».

В заключительный день первый матч между «ОрелГУ-КПРФ» и «Авророй» начнется в 12 часов. Турнир закроет «Лагуна-УОР» поединком с «Норманочкой», начало — в 14:30.