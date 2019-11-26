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Центробанк повысил курсы доллара и евро

26 ноября в 17:31 110 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7637 руб. до 64,0239 руб., курс евро — с 70,3122 руб. до 70,5159 руб.

Золото будет стоить 3 000,45 рублей за грамм, серебро — 34,73, платина — 1 850,51, палладий — 3 717,50.


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