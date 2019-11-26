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Иван Белозерцев потребовал принять жесткие меры против распространения снюсов

26 ноября в 17:01 20 просмотров

26 ноября губернатор Пензенской области встретился с членами Координационного совета по реализации молодежной политики, он призвал активнее информировать общество о вреде жевательного синтетического никотина (снюсов).

«Подрастающим поколениям навязываются угрожающие здоровью субкультуры. Только решили вопрос с алкогольными энергетиками, а в молодежную среду под видом безопасных курительных смесей вошли спайсы. Почти разобрались с этим — появились так называемые снюсы — жевательный синтетический никотин», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что необходима помощь членов совета, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Она заключается в необходимости разъяснения подросткам опасности употребления этого психоактивного вещества, содержащего никотин в 5−10 раз больше, чем одна сигарета», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/198538/

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