Иван Белозерцев потребовал принять жесткие меры против распространения снюсов

26 ноября губернатор Пензенской области встретился с членами Координационного совета по реализации молодежной политики, он призвал активнее информировать общество о вреде жевательного синтетического никотина (снюсов).

«Подрастающим поколениям навязываются угрожающие здоровью субкультуры. Только решили вопрос с алкогольными энергетиками, а в молодежную среду под видом безопасных курительных смесей вошли спайсы. Почти разобрались с этим — появились так называемые снюсы — жевательный синтетический никотин», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что необходима помощь членов совета, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Она заключается в необходимости разъяснения подросткам опасности употребления этого психоактивного вещества, содержащего никотин в 5−10 раз больше, чем одна сигарета», — подчеркнул Иван Белозерцев.