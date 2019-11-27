В Пензе наградили победителей научно-практической конференции

За победу боролись участники туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная».

С авторами лучших исследовательских работ пообщался председатель ЗакСобра Валерий Лидин. Он отметил, что в регионе ведется системная работа по сохранению исторических реликвий и поддержке музеев.

«В своих работах вы прикоснулись к богатейшему историко-культурному наследию нашей малой Родины. У Пензенской области много славных традиций, с ней связаны имена выдающихся деятелей России. Например, только в Сердобском краеведческом музее, чей вековой юбилей мы отмечали буквально вчера, в запасниках хранится более 17 000 экспонатов», — сказал он.

Конференция проходила в два этапа. Из 2000 участников в финал вышли около 200. Лучшими были признаны 70 работ.

Награды получили юные исследователи и их руководители из Пензы,

Заречного и 10 районов области. Обладателем гран-при стала ученица средней школы № 58. Работы победителей представят регион на Всероссийской конференции «Отечество».