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В Пензе наградили победителей научно-практической конференции

27 ноября в 05:01 64 просмотра

В Законодательном Собрании Пензенской области прошла церемония награждения победителей и призеров региональной научно-практической конференции учащихся.

За победу боролись участники туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная».

С авторами лучших исследовательских работ пообщался председатель ЗакСобра Валерий Лидин. Он отметил, что в регионе ведется системная работа по сохранению исторических реликвий и поддержке музеев.

«В своих работах вы прикоснулись к богатейшему историко-культурному наследию нашей малой Родины. У Пензенской области много славных традиций, с ней связаны имена выдающихся деятелей России. Например, только в Сердобском краеведческом музее, чей вековой юбилей мы отмечали буквально вчера, в запасниках хранится более 17 000 экспонатов», — сказал он.

Конференция проходила в два этапа. Из 2000 участников в финал вышли около 200. Лучшими были признаны 70 работ.

Награды получили юные исследователи и их руководители из Пензы,
Заречного и 10 районов области. Обладателем гран-при стала ученица средней школы № 58. Работы победителей представят регион на Всероссийской конференции «Отечество».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

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