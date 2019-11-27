Представители бизнеса в сфере дополнительного образования могут получить субсидию

Ведомство проводит отбор заявок юридических лиц (исключение — государственные или муниципальные учреждения) и ИП, «осуществляющих мероприятия по развитию дополнительного образования детей и организации их отдыха и оздоровления».
Субсидии можно получить:
— по развитию инфраструктуры организаций дополнительного образования детей или отдыха, в том числе — на ремонт зданий;
— по модернизации материально-технического оснащения;
— по привлечению профессиональных кадров.
Подробная информации — на официальном сайте https://docs.edu.gov.ru/.
«Министерство образования Пензенской области готово оказать методическую помощь в написании конкурсной документации», — сообщает пресс-центр областного правительства.
Возрастные ограничения — 18+.