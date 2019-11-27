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Представители бизнеса в сфере дополнительного образования могут получить субсидию

27 ноября в 08:32 138 просмотров

Пензенские организации и индивидуальные предприниматели могут получить финансовую поддержку от Министерства просвещения РФ.

Ведомство проводит отбор заявок юридических лиц (исключение — государственные или муниципальные учреждения) и ИП, «осуществляющих мероприятия по развитию дополнительного образования детей и организации их отдыха и оздоровления».

Субсидии можно получить:

— по развитию инфраструктуры организаций дополнительного образования детей или отдыха, в том числе — на ремонт зданий;

— по модернизации материально-технического оснащения;

— по привлечению профессиональных кадров.

Подробная информации — на официальном сайте https://docs.edu.gov.ru/.

«Министерство образования Пензенской области готово оказать методическую помощь в написании конкурсной документации», — сообщает пресс-центр областного правительства.

Возрастные ограничения — 18+.


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