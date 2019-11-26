Губернатор заявил об опасности искажения истории среди молодежи

В частности, речь идет об истории Великой Отечественной войны, попыток героизации фашизма и принижении роли России. Об этом губернатор сказал 26 ноября на встрече с членами Координационного совета по реализации молодежной политики, пишет пресс-центр облправительства.

«Организаторы радикальных группировок умело манипулируют сознанием молодежи, прикрывая экстремизм ложным понятием патриотизма. Играя на увлечении молодежи символикой, деструктивные группы проталкивают идеи неонацизма, фальсификации истории. Пытаются столкнуть молодежь разных народностей, сеют межнациональную вражду, пропагандируют идеи превосходства наций», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, интернет превратился в опасный инструмент, захватывающий сознание людей, вовлекающий в противоправную деятельность. В деле противостояния деструктивным течениям важна роль молодежных объединений гражданско-общественной, патриотической и профилактической направленности.