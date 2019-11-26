Виды осенней Пензы
Быть мамой: три истории о материнстве
Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
На «Госуслугах» зарегистрировались более 100 млн человек
Иван Белозерцев потребовал принять жесткие меры против распространения снюсов
В Пензе обнародовали данные о числе голосов за объекты благоустройства
Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг
В Пензенской области к 2020 году количество рабочих мест вырастет до 160 тыс
В минздраве рассказали о внутреннем устройстве новых ФАПов в Мокшанском районе
У отдохнувшего на Мальдивах жителя Пензы диагностировали лихорадку денге
Танк для парада Победы в Пензе могут попросить у Минобороны
В Пензе задержали похитителей крышек со смотровых колодцев
В Пензе пересчитают аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций

Губернатор заявил об опасности искажения истории среди молодежи

26 ноября в 17:16 154 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал навязывание идеи пересмотра отечественной истории проблемой современной молодежи.

В частности, речь идет об истории Великой Отечественной войны, попыток героизации фашизма и принижении роли России. Об этом губернатор сказал 26 ноября на встрече с членами Координационного совета по реализации молодежной политики, пишет пресс-центр облправительства.

«Организаторы радикальных группировок умело манипулируют сознанием молодежи, прикрывая экстремизм ложным понятием патриотизма. Играя на увлечении молодежи символикой, деструктивные группы проталкивают идеи неонацизма, фальсификации истории. Пытаются столкнуть молодежь разных народностей, сеют межнациональную вражду, пропагандируют идеи превосходства наций», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, интернет превратился в опасный инструмент, захватывающий сознание людей, вовлекающий в противоправную деятельность. В деле противостояния деструктивным течениям важна роль молодежных объединений гражданско-общественной, патриотической и профилактической направленности.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...