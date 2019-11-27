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В Пензенской области определили механизм лишения статуса регионального оператора

27 ноября в 07:31 170 просмотров

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление, которое определяет механизм лишения организации статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Документ должен подписать губернатор Иван Белозерцев.

Решение о лишении статуса будет принимать управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области. Основаниями являются акты о нарушениях обязательств по договору оказания услуг, заявления о многократных нарушениях, повлекших причинение вреда здоровью граждан, акты о нарушении схем потоков и так далее.

Управление должно рассмотреть документы и принять решение в течение 20 дней.

«Решение об отказе в лишении статуса регионального оператора принимается в случае, если региональный оператор докажет, что основания, по которым региональный оператор может быть лишен статуса, возникли не по его вине, или на момент принятия решения они устранены», — говорится в документе.

Напомним, в Пензенской области к некоторым регоператорам уже возникал ряд вопросов по качеству работы и вывозу мусора.


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