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Никольчанка стала жертвой нового вида мошенничества

27 ноября в 08:01 90 просмотров

29-летняя жительница Никольского района Пензенской области написала заявление о мошенничестве в полицию.

Женщина рассказала, что оставляла заявки на сайтах в интернете и звонила по различным телефонам, которые видела в объявлениях, чтобы найти людей или организации, готовые предоставить ей кредит.

Через какое-то время никольчанке позвонила незнакомка с предложением дать деньги в долг под проценты.

«Для этого она попросила сообщить пароль для входа в личный кабинет заявительницы на сайте «Госуслуги» и предоставить ей копию паспорта, а также пояснила, что через несколько дней приедет курьер и привезет 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Однако в указанный срок никто не приехал. Затем женщина узнала, что на ее имя оформили кредит. Для этого злоумышленники воспользовались данными, указанными в личном кабинете.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Полицейские напоминают жителям Пензенской области, что нельзя никому сообщать свои личные данные, в том числе — банковской карты. А в случае хищения денег со счета следует нужно сразу же обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефонам 02 или 102.


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