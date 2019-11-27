Никольчанка стала жертвой нового вида мошенничества

Женщина рассказала, что оставляла заявки на сайтах в интернете и звонила по различным телефонам, которые видела в объявлениях, чтобы найти людей или организации, готовые предоставить ей кредит.

Через какое-то время никольчанке позвонила незнакомка с предложением дать деньги в долг под проценты.

«Для этого она попросила сообщить пароль для входа в личный кабинет заявительницы на сайте «Госуслуги» и предоставить ей копию паспорта, а также пояснила, что через несколько дней приедет курьер и привезет 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Однако в указанный срок никто не приехал. Затем женщина узнала, что на ее имя оформили кредит. Для этого злоумышленники воспользовались данными, указанными в личном кабинете.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Полицейские напоминают жителям Пензенской области, что нельзя никому сообщать свои личные данные, в том числе — банковской карты. А в случае хищения денег со счета следует нужно сразу же обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефонам 02 или 102.