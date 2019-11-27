Россиян предупредили о новом способе мошенничества

В России некоторые компании стали получать поддельные сообщения о назначении наказания и требований необходимости выплатить штраф от имени трудовых инспекций, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Роструда.

Отмечается, что работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования оплатить штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда.

«Росструд рекомендует работодателям быть внимательными и проверять реквизиты получателя в постановлениях о привлечении к административной ответственности. При этом настоящий штраф должен поступать только на счет территориального органа Федерального казначейства. В ведомстве просят обратить внимание на то, что никакая другая организация не может быть получателем платежа», — говорится в сообщении ведомства.