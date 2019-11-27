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В Засечном планируют построить детскую поликлинику (видео)

27 ноября в 00:35 42 просмотра

В проект федерального бюджета на 2020 год, по итогам проведенного Минстроем России отбора субъектов Российской Федерации, включено строительство на территории Пензенского района детской поликлиники. Об этом стало известно в ходе совещания в областном правительстве.

Учреждение будет построено в Засечном и рассчитано на 500 посещений в смену. В ходе встречи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также напомнил, что в микрорайоне Терновка, на территории бывшей воинской части, строится еще один крупный объект здравоохранения — военный госпиталь.

«Введем его в эксплуатацию где-то в мае-июне 2021 года. Он будет работать не только для военных пенсионеров Министерства обороны и военнослужащих Пензенской области, но и для всех граждан по медицинскому полису», — сказал глава региона.

Как подчеркнул в ходе встречи Иван Белозерцев, с введением этих двух объектов в эксплуатацию, вопрос с точки зрения обеспеченности жителей Терновки по линии здравоохранения будет закрыт, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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