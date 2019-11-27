В Засечном планируют построить детскую поликлинику (видео)

Учреждение будет построено в Засечном и рассчитано на 500 посещений в смену. В ходе встречи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также напомнил, что в микрорайоне Терновка, на территории бывшей воинской части, строится еще один крупный объект здравоохранения — военный госпиталь.
«Введем его в эксплуатацию где-то в мае-июне 2021 года. Он будет работать не только для военных пенсионеров Министерства обороны и военнослужащих Пензенской области, но и для всех граждан по медицинскому полису», — сказал глава региона.
Как подчеркнул в ходе встречи Иван Белозерцев, с введением этих двух объектов в эксплуатацию, вопрос с точки зрения обеспеченности жителей Терновки по линии здравоохранения будет закрыт, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.