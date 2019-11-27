В Пензенской области наблюдается увеличение количества рабочих мест (видео)

На заседании отметили, что в Пензенском регионе наблюдается увеличение количества рабочих мест.
«Число высокопроизводительных рабочих мест — 143,8 тысячи, что на 28 тысяч единиц больше, чем в 2017 году. По темпам прироста рабочих мест, регион стал первым в ПФО и четвертым по России», — рассказала врио министра экономики Пензенской области Инна Ревина.
Кроме того, продолжается работа по увеличению объема инвестиций в экономику. Так, по указу «О долгосрочной государственной экономической политике», в Пензенской области объем инвестиций увеличился на 27%. Что касается доходов пензенцев, то за девять месяцев 2019 года средняя зарплата населения составляет 25 тысяч 967 рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.