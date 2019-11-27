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В Пензенской области к 2020 году количество рабочих мест вырастет до 160 тыс

В Пензенской области наблюдается увеличение количества рабочих мест (видео)

27 ноября в 02:24 144 просмотра

Поддержка семей, борьба с бедностью, снижение смертности и увеличение рождаемости. Реализацию майских указов, которые являются частью 12 национальных проектов, сформированных по указу президента страны Владимира Путина, обсудили в областном правительстве.

На заседании отметили, что в Пензенском регионе наблюдается увеличение количества рабочих мест.

«Число высокопроизводительных рабочих мест — 143,8 тысячи, что на 28 тысяч единиц больше, чем в 2017 году. По темпам прироста рабочих мест, регион стал первым в ПФО и четвертым по России», — рассказала врио министра экономики Пензенской области Инна Ревина.

Кроме того, продолжается работа по увеличению объема инвестиций в экономику. Так, по указу «О долгосрочной государственной экономической политике», в Пензенской области объем инвестиций увеличился на 27%. Что касается доходов пензенцев, то за девять месяцев 2019 года средняя зарплата населения составляет 25 тысяч 967 рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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