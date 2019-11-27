В Земетчине должник по алиментам отбудет двойное наказание

Жителя Пензенской области дважды привлекли к ответственности — за долги по алиментам и уклонение от отбытия наказания за них.

Житель рабочего поселка Земетчино должен был выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако свои обязательства он не выполнял, за что был привлечен к административной ответственности. Наказание заключалось в 100 часах обязательных работ.

Нарушитель должен был явиться в поселковую администрацию, но не сделал этого. Глава органа местного самоуправления сообщил об уклонисте в правоохранительные органы.

Теперь мужчине придется не только потрудиться, но и отбыть административный арест сроком на семь суток, сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Пензенской области.

