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Соцсети: в районе пензенского автовокзала автоледи сбила пешехода

27 ноября в 08:35 158 просмотров

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в Пензе.

По словам очевидицы, около 11 часов утра во вторник, 26 ноября, на пешеходном переходе в районе здания автовокзала автомобиль ВАЗ-2114 сбил пожилую женщину. В комментарии также говорится, что за рулем отечественной машины находилась девушка.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сообщение появилось под постом о другом ДТП — с участием животного. В Пензе ищут хозяев хаски, которая попала под машину на улице Рябова. Собаку отнесли в ветеринарную клинику, у нее травма черепа.

«Малышка в ошейнике, хозяева, найдитесь», — говорится в публикации.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.


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