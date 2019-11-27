На Западной поляне образовался серьезный затор из-за ДТП

Утром в среду, 27 ноября, пензенцы, привыкшие добираться до места работы или учебы через улицу Окружную, оказались в ловушке. На Западной поляне образовался большой затор, сообщает читатель ИА «Пенза-Пресс».

Автомобили не могут набрать скорость выше пяти километров в час на отрезке пути от автозаправочной станции на пересечении с улицей Карпинского до перекрестка с улицей Мира. Причина — дорожно-транспортное происшествие в районе жилого комплекса «Прилесный».

Автомобиль «Лада Гранта» «догнал» Renault Logan. На крышке багажника у иномарки образовалась вмятина. Повреждения отечественного авто из-за особенностей съемки оценить не представляется возможным.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.