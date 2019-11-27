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В Пензе могут изменить условия льготной транспортной карты

27 ноября в 09:31 48 просмотров

Жители Пензы просят скорректировать меры поддержки граждан в части предоставления права на льготный проезд в общественном транспорте.

К губернатору Иван Белозерцеву во время личного приема обратились женщины, пользующиеся «Льготной транспортной картой жителя города Пензы». Их не устраивает одно из условий ее действия — невозможность перенести неиспользованные поездки на следующий месяц без доплаты. Глава региона согласился, что это правило следует изменить, сообщили в пресс-центре областного правительства.

«Проездные не должны «сгорать». Просчитайте экономические затраты, занимайтесь с населением, изыскивайте возможности для решения этой проблемы», — обратился Иван Белозерцев к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.


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