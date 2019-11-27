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В Пензенской области на дорожном предприятии не выплатили 224 тыс. рублей по зарплате

27 ноября в 09:42 24 просмотра

В Пензенской области сотрудники дорожной организации получили зарплату только после вмешательства прокуратуры.

20 сотрудников ООО «Областное дорожное предприятие № 3» Мокшанского района не получили зарплату за июль. Общая сумма задолженности организации составила 224 688 рублей. Нарушение было установлено в ходе прокурорской проверки.

Директора предприятия привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 20 тысяч рублей. Также ему было внесено представление об устранении нарушений.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования удалось добиться полной выплаты заработной платы всем работникам ООО «ОДП № 3», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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