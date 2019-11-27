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Губернатор помог многодетной сердобчанке получить компенсацию

27 ноября в 09:49 140 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы жителей региона. За помощью к нему на прием пришла мать пятерых детей.

Жительница Сердобска рассказала главе региона о том, что ее семья живет в частном доме площадью 59 кв. м. Многодетная мать подала документы в администрацию района, чтобы получить субсидию на улучшение жилищных условий в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-центр облправительства.

«Найдите возможность оказать этой женщине максимальное содействие, никаких проволочек здесь быть не может. В помощи многодетным семьям никто отказывать не должен», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Помимо этого губернатор поручил найти деньги для того, чтобы помочь женщине провести в дом водопровод.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/198654/

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